Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde ve Tavşanlı Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde toplam 150 sporcu tatamiye çıktı.

Turnuvada 8’i uluslararası olmak üzere 16 hakem görev yaparken, sporcular ferdi kata, takım kata, ferdi kumite ve takım kumite branşlarında mücadele etti. Müsabakalar, karate severlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türk karate tarihinde Kata dalında ilk dünya şampiyonluğunu kazanan ve Kütahya Karate İl Temsilcisi olan Mustafa Oğulcan Alımcı, organizasyonun önemine dikkat çekti. Alımcı, “2025 yılı faaliyet programımız kapsamında Kütahya Karate Ligi Tavşanlı Höyük Etabı’nı 3 farklı kulüpten 150 sporcumuzun katılımıyla düzenliyoruz. 8’i uluslararası toplam 16 hakemimiz görev alıyor. Karate camiasını bir araya getiren bu organizasyonun sporcularımıza önemli bir tecrübe sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Turnuvaya katılarak destek veren Tavşanlı Başsavcısı Hami Can, Tavşanlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sert, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Tavşanlı Sorumlusu Celalettin Altay ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emre Turhan’a teşekkür eden Alımcı, karate sporunun Kütahya’da gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kütahya Karate Ligi’nin bir sonraki etabının ise önümüzdeki aylarda farklı bir ilçede düzenleneceği belirtildi.