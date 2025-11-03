Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mobil Geri Kazanım Tesisi ile bugüne kadar 9 milyon 880 bin metreküp atığı bertaraf etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde kurduğu üç Mobil Geri Kazanım Tesisi ile hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıklarını çevreye zarar vermeden bertaraf ediyor. Bugüne kadar 749 futbol sahası alanına denk gelen 9 milyon 880 bin metreküp atık işlenerek çevre kirliliğinin önüne geçildi.

92 milyon TL’lik tasarruf sağlandı

İl genelinde devam eden inşaatlarda oluşan hafriyat atıkları Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçe için belirlediği hafriyat alanlarına getirilerek doğaya bırakılması engelleniyor. Getirilen atıklar mobil geri kazanım tesisinde ayrıştırılarak bertaraf ediliyor. Dönüştürülen atıklar yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, kurduğu üç tesiste bugüne kadar 327 bin 800 metreküp bahçe toprağı ve agrega malzemesi (yol alt dolgu malzemesi, yastıklama ve gömlekleme malzemesi, alt temel dolgu malzemesi, filler malzeme, drenaj malzeme) elde etti. Elde edilen malzemelerin belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla yaklaşık 92 milyon TL tasarruf sağlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan bir kentte çevreyi korumak bizim en temel görevimiz. Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarını kontrol altına almak, doğaya gelişigüzel dökümleri önlemek amacıyla kurduğumuz mobil geri kazanım tesisi ile milyonlarca atığı bertaraf ettik. Bu sadece çevreyi korumak değil, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir Muğla bırakma kararlılığımızın da göstergesidir" dedi.