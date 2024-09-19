Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından, bölgedeki yatırımcıların ve çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Kütahya OSB Akademi’de eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, "Duygusal Zeka ve Mikro Mimik" eğitimi büyük ilgi gördü.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, OSB’de faaliyet gösteren firmaların yönetici ve çalışanları yoğun katılım sağladı. Eğitmen Sema Aksu’nun verdiği eğitimde, katılımcılara duygusal zekanın önemi, bileşenleri ve iş yaşamında etkili kullanımına dair bilgiler aktarıldı. Empati, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi gibi konulara da değinen Aksu, ayrıca mikro mimiklerin günlük iletişimdeki rolünü anlattı.

Sözlü anlatım ve etkinliklerle zenginleştirilen eğitimde katılımcılar, konuları derinlemesine keşfederken aynı zamanda sorularıyla eğitime aktif katılım sağladılar. Eğitim, geri bildirimlerle sona erdi.