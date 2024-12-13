Hayhay ve Sightverse Payment Media Network, alışveriş fişlerini paraya dönüştürmeyi mümkün kılan yeni bir adım attı. “Fiş Gönder Kazan” sistemi ile kullanıcılar, market alışverişlerinden kazandıkları nakit iadelerini WhatsApp üzerinden kolayca Hayhay cüzdanlarına aktarabilecek. Bu yenilikçi özellik, finansal işlemleri hızlandırırken kullanıcıların alışveriş deneyimlerini de daha pratik hale getiriyor.

Yenilikçi çözümlerle finansal işlemler kolaylaşıyor

Hayhay ve Sightverse arasında gerçekleşen stratejik iş birliği, kullanıcıların alışverişlerinden elde ettikleri nakit iadelerini hızlı ve güvenli bir şekilde Hayhay cüzdanlarına taşımasını sağlıyor. Kullanıcılar, market alışverişlerinde kazandıkları ödülleri WhatsApp üzerinden gönderdikleri fişlerle aktarıyor ve bu sayede günlük harcamalarından kazanç sağlıyor.

Bu sistem, yalnızca tüketicilere fayda sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda markalar için de büyük bir değer sunuyor. FMCG sektöründeki markalar, tüketici alışkanlıklarını daha iyi anlayarak doğrudan etkileşimde bulunma fırsatı yakalıyor. Böylece, hem kullanıcılar hem de markalar için kazançlı bir ekosistem oluşturuluyor.

Hayhay’ın büyüyen kullanıcı ailesi ve güçlü ekosistemi

Hayhay, sunduğu yenilikçi çözümler ve kullanıcı odaklı yaklaşımı ile hızla büyüyen bir platform haline geldi. Şirket, sadece birkaç yıl içinde milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Türkiye’nin en popüler fintech platformları arasında yer aldı. Bu başarı, Hayhay’ın kullanıcı dostu çözümleri ve güçlü iş birliklerinin bir sonucu olarak gerçekleşti.

“Fiş Gönder Kazan” ile finansal yönetim kolaylaşıyor

Hayhay Genel Müdürü Berk Çağlayan, bu yeni iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Sightverse ile gerçekleştirdiğimiz ‘Fiş Gönder Kazan’ entegrasyonu, kullanıcılarımızın finansal deneyimlerini daha da geliştirmek için önemli bir adım. Kullanıcılarımıza kazanç sağlarken, hayatlarını da kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Sightverse Kurucu Ortağı Tevfik Cam ise, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“‘Fiş Gönder Kazan’, FMCG markalarına tüketicilere doğrudan ulaşma fırsatı sunuyor ve kullanıcılarımıza alışverişlerinden somut kazanç sağlıyor. Hayhay ile işbirliği yapmak, fintech alanındaki yenilikçi vizyonları ve güçlü altyapıları nedeniyle çok değerli. Bu iş birliği, hem markalar hem de kullanıcılar için büyük bir fırsat yaratacak.”

Yeni bir dönem başlıyor

Hayhay ve Sightverse'in iş birliği, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ilk kez fintech, marka ve tüketicileri aynı düzlemde buluşturuyor. Bu sistem, alışverişlerden kazanç sağlama ve finansal yönetimi kolaylaştırmanın yanı sıra, ödeme sistemleri ekosistemine dahil edilerek Türkiye’de PAYMENT MEDIA NETWORK’ün ilk adımını atıyor.