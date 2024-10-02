Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Musa Işın, onların taleplerine yönelik notlar aldı. Huzurevi sakinleri ise gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Işın ve Kütahya protokolüne teşekkür ettiler.

Ziyarete Vali Musa Işın’ın yanı sıra, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve diğer Kütahya protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, yaşlılarla uzun süre sohbet ederek onların sağlık durumu ve huzurevi koşulları hakkında bilgi aldı.

Vali Musa Işın, bu tür ziyaretlerin toplumda farkındalık oluşturduğunu ve yaşlıların yalnız olmadığını hissettirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kütahya protokolü, ziyaret sonunda huzurevi personeline de teşekkür ederek, yaşlılara verdikleri özverili hizmetlerin büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Bu ziyaret, yaşlıların toplumla olan bağlarını güçlendirmek ve onlara saygı göstermek amacıyla düzenlenmiş olup, protokol üyelerinin yaşlılarla birebir ilgilenmesi takdirle karşılandı.