Kütahya Simav merkezli 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kütahya Simav'da deprem paniği

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem saat 20.24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana geldi. Yerin 9,97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, Simav başta olmak üzere Kütahya ve Balıkesir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olurken, ilk incelemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD ve yetkililerden açıklama

Depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü ve vatandaşların resmi kanallar dışında gelen bilgilere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

Simav Kaymakamlığı ve Kütahya Valiliği de gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekmesi halinde kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağını duyurdu.