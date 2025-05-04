AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 3 Mayıs 2025 saat 02.53'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Deprem 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, deprem yerin 12,55 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bölgede hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Can veya mal kaybı bildirilmedi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği belirtildi. Bölgedeki ekiplerin incelemeleri sürüyor.