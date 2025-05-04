Enerji devi Shell, zorlu süreçten geçen rakibi BP'yi satın almak için danışmanlarıyla harekete geçti. Olası dev birleşme, küresel enerji dengelerini değiştirebilir.

Shell, İngiliz enerji devi BP'yi satın almak için nabız yokluyor

Hollanda merkezli petrol devi Shell, ekonomik sıkıntılarla boğuşan İngiliz rakibi BP'yi satın alma olasılığını değerlendirmeye başladı. Bloomberg ve Financial Times kaynaklarına göre, Shell, danışmanlarıyla birlikte olası bir devralma süreci için ön hazırlık yapıyor.

Ancak kaynaklar, Shell'in resmi teklif vermek için BP'nin hisse değerinde ve petrol fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasını beklediğini belirtiyor. Bu bekleyiş, stratejik bir zamanlama hedefinin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Shell ve BP arasındaki makas açıldı

Bir dönem benzer piyasa büyüklüğüne sahip olan BP ve Shell arasında son yıllarda ciddi bir değer farkı oluştu. Shell'in piyasa değeri yaklaşık 149 milyar pounda ulaştı ve BP'nin neredeyse iki katına çıktı.

Shell'in CEO'su Wael Sawan, geçtiğimiz günlerde Financial Times'a yaptığı açıklamada BP için doğrudan bir teklif yerine, daha fazla Shell hissesi geri almayı tercih ettiğini söylemişti. Ancak şirket sözcüsü, birleşme olasılığının dışlanmadığını belirterek, "Performans, disiplin ve sadeleştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

BP zorda: 20 milyar dolarlık satış planı

BP'nin CEO'su Murray Auchincloss, şirketin 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satmayı, harcamaları kısarak hisse geri alımı yapmayı ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmaya çalıştıklarını açıkladı.

Ayrıca şirketin strateji şefinin görevden ayrıldığı duyuruldu. Reuters'a konuşan kaynaklar, bu ayrılığın ardında aktivist yatırımcı Elliott Management'ın baskısının olduğunu belirtiyor. Yatırımcının daha derin kesintiler ve yüksek nakit akışı talep ettiği vurgulandı.

BP'nin en büyük hissedarları arasında yer alan BlackRock ve Vanguard'ın ardından Elliott, hisselerini %5'in üzerine çıkararak ilk üç yatırımcı arasına girdi.

Mega birleşme enerji sektörünü sarsabilir

Shell'in BP'yi satın alması halinde ortaya çıkacak yeni yapı, ExxonMobil ve Chevron gibi Amerikan enerji devlerine karşı ciddi bir rekabet gücü kazanabilir. Uzmanlar, birleşmenin büyüklüğü nedeniyle düzenleyici otoritelerin dikkatini çekeceğini ve detaylı incelemelere tabi tutulacağını öngörüyor.

Shell, geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde ilk çeyrek kârı açıklamış ve 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatmıştı. Şirketin güçlü mali pozisyonu, devralma gibi büyük ölçekli hamleleri destekleyebilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak Shell içinden kaynaklar, şirketin halen "kendi evini düzene sokmaya" odaklandığını ve birleşmeden ziyade kâr odaklı büyüme stratejisini tercih ettiğini aktarıyor.

Süreç erken aşamada: Shell, BP'den hamle bekliyor

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ifade edilirken, Shell'in, BP'nin ya da başka bir potansiyel alıcının önce harekete geçmesini bekleyebileceği belirtiliyor. Şirketin mevcut hazırlıkları, böyle bir senaryoda hızlı hareket etmesini sağlayabilir.

BP, söz konusu satın alma iddialarına ilişkin yorum yapmayı reddetti.