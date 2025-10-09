HABEREKSPRES- Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Yemişli – Simav (Kütahya) olarak belirlenirken, sarsıntının derinliği 8,6 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4,9, derinliğini ise 8,6 kilometre olarak açıkladı.

Deprem, Kütahya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’da da hissedildi

Simav merkezli deprem, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Vatandaşlar, özellikle yüksek katlı binalarda kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD ve yerel ekiplerin sahada tarama çalışmaları sürüyor.

Simav Kaymakamlığı ve Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, tüm birimlerin olası olumsuzluklara karşı hazırda bekletildiği belirtildi.