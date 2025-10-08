Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen Türkiye’nin ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile gerçekleştirdiği ilk atışta tam isabet sağladı.

Uçak, muharebe yeteneklerini kanıtlamaya devam ediyor ve 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor.

Test uçuşları başarıyla tamamlandı

Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testler kapsamında, KIZILELMA PT-3 prototipi iki sorti uçuş yaptı.

İlk uçuşta ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatıyla hedef tam isabetle vuruldu.

İkinci uçuşta ROKETSAN üretimi TEBER-82 Kanatlı Güdüm Kiti ile hedef başarıyla imha edildi.

En zorlu görevler için tasarlandı

Bayraktar KIZILELMA, yeni art yakıcılı motor alternatifi ve geliştirilmiş aviyonik mimarisi sayesinde yüksek hızlarda manevra kabiliyeti ve AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık kazanıyor.

Bu özellikleriyle en zorlu görevleri icra etmesi hedefleniyor.

Test ve üretim süreci

Proje 2021 yılında başladı. İlk prototipler hızlı test süreçlerinden geçti ve 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Seri üretim süreci devam ederken, 2026 yılında envantere girmesi planlanıyor.

Tarihinde ilklere imza attı

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023’te Bayraktar AKINCI TİHA ve F-16, F-5 jetleri ile gerçekleştirdiği formasyon ve kol uçuşlarıyla dünya havacılık tarihinde ilkleri başardı.

Baykar ve ihracat başarısı

Baykar, 2003’ten bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor ve gelirlerinin büyük kısmını ihracattan elde ediyor.