Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ağaköy’de beton mikseri devrildi. Lastiği patlayan aracın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü M.E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından M.E. hastaneye kaldırıldı.
Lastik patladı, araç kontrolden çıktı
Kaza, Tavşanlı’nın Ağaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.E. yönetimindeki beton mikserinin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarına devrildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü M.E., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, aracın yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı.