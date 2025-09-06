Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti yönetiminden yapılan açıklamada, Çayır’ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.
Parti’den açıklama geldi
MYP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.”
Durum yakından izleniyor
Parti yetkilileri, Remzi Çayır’ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacağını vurguladı.