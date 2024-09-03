Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nasıl çıktı?

Tavşanlı ilçesi Balıkesir köprüsü yakınlarında bulunan C.Ç.'ye ait evin odunluğunda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangının meydana geldiği odunluk kısmı, alevlerin etkisiyle ciddi şekilde zarar gördü. Olayın haber verilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayın seyri ve müdahale

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı. Yangının büyümemesi ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınması, vatandaşlar tarafından büyük bir rahatlama ile karşılandı. Şu an için can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamakta. Ancak odunluk kısmında meydana gelen maddi hasar, olayın ardından dikkat çeken bir konu oldu.

Soruşturma devam ediyor

Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ederken, yetkililer yangının kesin nedenini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşların olayla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmaları durumunda yetkililere başvurmaları önem taşıyor.