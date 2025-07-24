Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın adresi: Moymul Mahallesi
Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi'ndeki Çevreyolu Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı.
N.K. yönetimindeki 43 AGP 844 plakalı otomobil, caddeye dönüş yaptığı sırada, K.A.’nın kullandığı 43 ABV 353 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü K.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.G. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücülerin alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadıklarıyla ilgili rutin kontroller yapıldı.