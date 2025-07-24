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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücülerin alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadıklarıyla ilgili rutin kontroller yapıldı.

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Kazada motosiklet sürücüsü K.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.G. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

N.K. yönetimindeki 43 AGP 844 plakalı otomobil, caddeye dönüş yaptığı sırada, K.A.’nın kullandığı 43 ABV 353 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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