Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi çevreyolu Karaca ışıklı kavşağına yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında, H.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.’ye çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemleri aldı.

Çarpmanın etkisiyle elindeki pazar eşyalarıyla yola savrulan S.T., ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.