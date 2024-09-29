28 Eylül'de İzmir Seferihisar’da, dünyaca ünlü barış elçisi ve sanatçı Ersin Faikzade, SMA hastası Çağla Deniz’in tedavisine destek amacıyla özel bir konser verdi. İzmir’in dört bir yanından yoğun katılımın gerçekleştiği bu anlamlı etkinlik, hem sanatseverlerin hem de yardımseverlerin buluşma noktası oldu. Ersin Faikzade’nin güçlü sesi ve duygusal yorumları, dinleyicileri derinden etkilerken, sahnede dostluk, insanlık ve iyilik mesajları verildi.

Konserin sonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Otobülcüler Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Mustafa Cemal Külice, Ersin Faikzade’ye teşekkürlerini ileterek, sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti. Belediye Başkanı, "Türkiye’nin insanlığı, merhameti, vatan ve millet sevgisi ile bilinen en özel sanatçısı Ersin Faikzade’yi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ersin Bey gibi topluma örnek sanatçıların çoğalmasını diliyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

SMA hastası Çağla Deniz için umut ışığı

Konserden elde edilen tüm gelir, SMA hastası Çağla Deniz’in tedavi masraflarına destek olarak bağışlandı. Bu anlamlı katkı, Çağla Deniz ve ailesi için büyük bir umut ışığı oldu. Faikzade, konser boyunca yaptığı konuşmalarda, birlik ve dayanışmanın gücüne vurgu yaparak, toplumun duyarlılığını artırmanın önemine dikkat çekti.

İzmir halkından yoğun ilgi

Ersin Faikzade, etkileyici sahne performansının ardından dakikalarca ayakta alkışlandı. İzmir halkı, sevgi ve saygısını göstererek bu özel sanatçıyı adeta bağrına bastı. İzleyiciler, sanatçının gösterdiği duyarlılık ve sahne performansından çok etkilendiklerini belirterek, böylesine anlamlı bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.