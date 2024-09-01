AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya ve ilçelerine toplamda 109 yeni doktor kadrosunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını ve atamaların en kısa sürede gerçekleştirileceğini duyurdu.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, Altıntaş, Emet, Hisarcık, Aslanapa, Gediz, Çavdarhisar, Domaniç, Pazarlar, Dumlupınar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı Devlet Hastaneleri ile Kütahya Şehir Hastanesi, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi, Kütahya Toplum Sağlığı Merkezi, Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Tavşanlı Adli Tıp Şubesine 109 yeni tabip ve uzman tabip kadrosunun tahsis edildiğini belirtti.

Bu yeni doktor kadrolarının, Kütahya'nın sağlık hizmetlerinde önemli bir iyileşme sağlayacağını vurgulayan Önsay, atamaların kısa sürede tamamlanacağını ve doktorların göreve başlamasıyla birlikte Kütahyalı vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaşacağını ifade etti. Başkan Önsay, bu gelişmenin tüm Kütahya halkına hayırlı olmasını temenni etti.