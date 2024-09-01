



Zafer Kupası’nda açılış galibiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de mücadele eden Belediye Kütahyaspor, 2024-2025 sezonuna Zafer Kupası ile merhaba dedi. Dumlupınar Stadyumu’nda Uşakspor’u konuk eden Belediye Kütahyaspor, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu zaferle birlikte yeni sezona moralli bir başlangıç yapan takım, taraftarlarını sevindirdi.

Yeni takım otobüsü teslim edildi

Maç öncesinde Kütahya Valisi Musa Işın’ın girişimleriyle kulübe kazandırılan ve Belediye Kütahyaspor’un renkleri ve logosuyla donatılan yeni takım otobüsünün teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, kulüp yönetimi, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Protokol ve taraftarlar maçı birlikte izledi

Zafer Kupası karşılaşmasını Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve diğer protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda taraftar da izledi. Maç sonunda takım, zafer coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.