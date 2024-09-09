Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etkilenecek Bölgeler
Kesinti süresince elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şunlardır:
- Seyitömer
- Gültepe
- Termik Sokak
Bu kesintiden yalnızca şu bölgeler ve kurumlar etkilenecektir:
- Merkez
- Doğa Köyü
- Kızılcakaya Köyü
- Köp. Ağaç Köyü
- Yakaca Köyü
- Cavit Demirtaş
- Seyitömer İçme Suyu
- Kütahya Belediyesi Yoncali İçme Suyu
- Kütahya Ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
- Ahmet Ay
- Köylerin Sulamaları
Önemli Not
Yapılacak çalışmaların erken tamamlanması durumunda, elektrik hizmeti belirtilen iş bitim saatinden önce verilebilir. Vatandaşların, belirtilen tarihler ve saatler arasında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları tavsiye edilir.
Editör: Sedef Didem Ezme