Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkilenecek Bölgeler

Kesinti süresince elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şunlardır:

Seyitömer

Gültepe Termik Sokak



Bu kesintiden yalnızca şu bölgeler ve kurumlar etkilenecektir:

Merkez

Doğa Köyü

Kızılcakaya Köyü

Köp. Ağaç Köyü

Yakaca Köyü

Cavit Demirtaş

Seyitömer İçme Suyu

Kütahya Belediyesi Yoncali İçme Suyu

Kütahya Ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Ahmet Ay

Köylerin Sulamaları

Önemli Not

Yapılacak çalışmaların erken tamamlanması durumunda, elektrik hizmeti belirtilen iş bitim saatinden önce verilebilir. Vatandaşların, belirtilen tarihler ve saatler arasında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları tavsiye edilir.