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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak adına çeşitli önlemler aldı. İBB trafik ekipleri, kavşaklarda ve ana yollar üzerinde trafiği yönlendirdi. Uzmanlar ise vatandaşlara toplu taşımayı tercih etmeleri ve yola erken çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Sabah saatlerinde E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde Edirne istikametine doğru yoğun araç trafiği oluştu. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra velilerin özel araçlarıyla okula gitmesi, trafik akışını olumsuz etkiledi. İstanbul’un diğer ana arterlerinde de benzer şekilde araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle okulların bulunduğu bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Okul ların açıldığı ilk gün, özellikle sabah saatlerinde şehirdeki ana arterlerde yoğun trafik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 55’e kadar ulaştı.

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