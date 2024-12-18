Sabah saatlerinden itibaren güne az bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak olan şehirde, gün boyunca açık hava etkisini sürdürecek. Gün içindeki sıcaklık ve rüzgâr verileri ise detaylarıyla şu şekilde:

Sabah Saatleri (09.00-12.00):

Günün erken saatlerinde hava az bulutlu ve sıcaklık 9°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalırken, nem oranı %60 civarında. Hafif esen rüzgâr, 2 km/sa hızla Kütahya sokaklarını serinletiyor.

Öğle Saatleri (12.00-15.00):

Güneşin etkisini artırdığı öğle saatlerinde sıcaklık 12°C’ye kadar yükseliyor. Hissedilen sıcaklık da 12°C. Nem oranı %49’a düşerken, rüzgâr hızı 4 km/sa ile biraz daha belirgin hissedilecek.

Akşamüstü (15.00-18.00):

Havanın serinlemeye başladığı akşamüstü saatlerinde sıcaklık 8°C’ye geriliyor. Nem oranı %70 seviyesine çıkarken, rüzgâr sakinliğini koruyor. Maksimum rüzgar hızı ise 15 km/sa olacak.

Akşam ve Gece Saatleri (18.00-24.00):

Akşam 18.00’den itibaren sıcaklık 5°C’ye düşecek ve gece boyunca açık bir hava hâkim olacak. Nem oranı %80’e kadar yükselirken, rüzgâr hızı 5 km/sa ile hafif esmeye devam edecek.