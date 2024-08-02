Bunlar da ilginizi çekebilir

Elektrik kesintilerinin süresi ve etkilediği bölgeler hakkında daha fazla bilgiye OEDAŞ’ın resmi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.

Başkan Eyüp Kahveci damla gönüllülük hareketi ekibi ile buluştu

Başkan Eyüp Kahveci damla gönüllülük hareketi ekibi ile buluştu

OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden alınan bilgiye göre, kesintiler belirli saatlerde ve bölgelerde yapılacak. İşte detaylı liste:

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.