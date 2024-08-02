OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden alınan bilgiye göre, kesintiler belirli saatlerde ve bölgelerde yapılacak. İşte detaylı liste:

Başkan Eyüp Kahveci damla gönüllülük hareketi ekibi ile buluştu Başkan Eyüp Kahveci damla gönüllülük hareketi ekibi ile buluştu

Kütahya Merkez - Gültepe Mahallesi

  • Kesinti Saati: 13:00 - 16:00
  • Etkilenen Mahalleler ve Sokaklar:
      1. Güldeste Sokak
      1. Kadı Sokak
      1. Kadı Sokak
      1. Derya Sokak
    • Gemi Sokak
    • Gezi Sokak
    • Gültepe Sokak
    • Gülyüzü Sokak
    • Radar Cadde

Aslanapa - Ören Köyü

  • Kesinti Saati: 09:00 - 17:00
  • Etkilenen Mahalleler ve Sokaklar:
    • Aşağı Mahalle
      • Çatal Çeşme Sokak
      • Çıkmaz Sokak
      • Çınar Sokak
      • Fırat Sokak
      • Kızılırmak Sokak
      • Koru Sokak
      • Malazgirt Sokak
      • Okul Sokak
      • Ören Sokak
      • Porsuk Sokak
      • Susam Sokak
      • Bahçeli Sokak
    • Yukarı Mahalle
      • Sıla Sokak
      • Başak Sokak
      • Çayır Sokak
      • Değirmen Sokak
      • Gonca Sokak
      • Meriç Sokak
      • Osmanlı Sokak
      • Sakarya Sokak
      • Saray Sokak
      • Yeşilırmak Sokak
    • Tokul Köyü
    • Mehmet Kıvrak Un Değirmeni

Elektrik kesintilerinin süresi ve etkilediği bölgeler hakkında daha fazla bilgiye OEDAŞ’ın resmi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirsiniz. 

Editör: Sedef Didem Ezme