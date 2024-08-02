OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden alınan bilgiye göre, kesintiler belirli saatlerde ve bölgelerde yapılacak. İşte detaylı liste:
Kütahya Merkez - Gültepe Mahallesi
- Kesinti Saati: 13:00 - 16:00
- Etkilenen Mahalleler ve Sokaklar:
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- Güldeste Sokak
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- Kadı Sokak
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- Kadı Sokak
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- Derya Sokak
- Gemi Sokak
- Gezi Sokak
- Gültepe Sokak
- Gülyüzü Sokak
- Radar Cadde
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Aslanapa - Ören Köyü
- Kesinti Saati: 09:00 - 17:00
- Etkilenen Mahalleler ve Sokaklar:
- Aşağı Mahalle
- Çatal Çeşme Sokak
- Çıkmaz Sokak
- Çınar Sokak
- Fırat Sokak
- Kızılırmak Sokak
- Koru Sokak
- Malazgirt Sokak
- Okul Sokak
- Ören Sokak
- Porsuk Sokak
- Susam Sokak
- Bahçeli Sokak
- Yukarı Mahalle
- Sıla Sokak
- Başak Sokak
- Çayır Sokak
- Değirmen Sokak
- Gonca Sokak
- Meriç Sokak
- Osmanlı Sokak
- Sakarya Sokak
- Saray Sokak
- Yeşilırmak Sokak
- Tokul Köyü
- Mehmet Kıvrak Un Değirmeni
- Aşağı Mahalle
Elektrik kesintilerinin süresi ve etkilediği bölgeler hakkında daha fazla bilgiye OEDAŞ’ın resmi web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme