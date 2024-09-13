Saray Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde inşa edilen ve üç katlı olan kurs binası, Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol üyelerinin katılımıyla hizmete sunuldu.

Tören coşkuyla başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törene katılan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçiren hayırsever Ahmet Kocapınar’a teşekkür ederek, Kocapınar’ın müftülüğe devrettiği bu eğitim yuvasının Kütahya halkı için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Vali Işın: "İslam ahlakı üzerine yetiştirmeliyiz"

Açılışta konuşma yapan Kütahya Valisi Musa Işın, çocukların erken yaşlardan itibaren İslam ahlakı ile eğitilmesinin önemine dikkat çekti. "Evlatlarımızın vicdan ve ahlak sahibi bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz için büyük önem arz ediyor. Allah ve peygamber sevgisi ile büyüyen çocuklar, toplumlarına faydalı ve edep içinde bir yaşam sürecektir" dedi.

Teşekkür plaketi ve dualarla sona erdi

Açılışın ardından hayırsever Ahmet Kocapınar’a, Kütahya Valisi Musa Işın tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Tören, İl Müftüsü İrfan Açık’ın yaptığı dua ile son buldu. Protokol üyeleri kursu gezerek öğrencilere hediyeler verdi.

Bu anlamlı eğitim kurumu, Kütahya’nın çocuklarının manevi eğitimine katkı sağlayarak bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.