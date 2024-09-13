Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğum gecesini temsil eder ve hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. 2024 yılında bu önemli gece 14 Eylül’de idrak edilecek.

Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler

Bu mübarek gecede oruç tutmak, Peygamber Efendimize salavat getirmek, kaza ve nafile namazları kılmak gibi ibadetler tavsiye edilir. Hadislere göre, Peygamber Efendimiz doğduğu gün oruç tutulmasını tavsiye etmiş, bu günü bir bayram gibi kutlamıştır. Ayrıca, Mevlid Kandili’nde bol bol zikir ve tevbe ile geçirilmesi önemlidir.

Mevlid kandili duası

Mevlid Kandili’nde yapılacak dualar, Allah’a olan bağlılığın ve Peygamber Efendimiz’e salavat getirmenin önemini vurgular. Bu geceyi ibadet ve dua ile geçirenlerin, Allah’ın rahmetine ve bağışına nail olacağına inanılır.

Mevlid Kandili duası;

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e (s.a.v.) ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle )

Anlamı: Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Elhamdülillahi Rabbil Alemin… Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım! Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi! Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi! Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi! Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi! İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!"