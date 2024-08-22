Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Birsen Karaaslan ve işletme yetkililerinden bilgi alan heyet, tesisin Kütahya’nın tarım ve hayvancılık potansiyeline katkısını değerlendirdi.

Vali Musa Işın, Kütahya'nın tarım açısından büyük avantajlara sahip olduğunu belirterek, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurguladı. Vali Işın, AB desteğiyle gerçekleşen projeye TKDK tarafından yüzde 70 oranında hibe verildiğini ve bu destekle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. Ayrıca, çiftliğin Aslanapa'da kurulması planlanan tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi için örnek teşkil ettiğini söyledi. Işın, "Bu tesis, bilimsel yöntemlerle hayvancılığın ve tarımın önemini ortaya koyuyor. İnşallah tarımda da önemli bir yere geleceğiz" dedi.

TKDK Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, 2013 yılından bu yana Kütahya’da birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Yılman Besi Çiftliği'nin 82 başlık büyükbaş kırmızı et üretim tesisi olduğunu ifade etti. Karaaslan, özellikle 40 yaş altı gençler ve kadın girişimcilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Çiftliğin kurucularından Ahmet Yılman ise modern yöntemlerle hayvancılık yaparak hem hayvanların hem de çalışanların konforunu artırdıklarını dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, bu tür tesislerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Daha büyük bir Kütahya hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyarete Kütahya Valisi Musa Işın’ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser de katıldı.