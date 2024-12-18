İstanbul’un Sarıyer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, bir tekel bayiinde sahte içki iddiası üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, 8 Aralık'ta bir kadın müşterinin aldığı içkiyi tüketmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Kadının erkek arkadaşı, tanıdığı bir kişiyle birlikte tekel bayiine giderek, iş yeri sahibini sahte içki sattığı gerekçesiyle suçladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sopayla müdahale ettiler

Tartışma sırasında, dükkandaki başka bir müşteri de devreye girerek tekel bayisi sahibine destek oldu. İş yeri sahibi ve müşteri, hakaret eden kişiyi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin sopayla saldırdığı görüldü.

Sahte içki alarmı: 17 kişi hayatını kaybetti

Son günlerde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Emniyet güçleri sahte içki operasyonlarını hızlandırırken, bu olay Sarıyer'deki sahte içki tehlikesine dikkat çekti.

Taraflar şikayetçi olmadı

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ancak, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.