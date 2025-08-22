Kütahya İl Müftülüğü’nde duygusal anlara sahne olan ihtida töreninde, Almanya vatandaşı Nico Jermaine Lather İslamiyet’i seçti. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, tören öncesinde İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Lather, “Kerem” adını aldı.

İhtida Belgesi Takdim Edildi

Merasim sonunda Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kerem’e Müslüman olduğunu resmileştiren İhtida Belgesini takdim etti. Ayrıca kendisine Kur’an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Almanca Kur’an-ı Kerim meali hediye edildi.

Yeni Hayatına Dualarla Başladı

İl Müftülüğü yetkilileri, Müslüman olan Kerem’e yeni hayatında huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.