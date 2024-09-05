Kütahya’da anız yangını: Ormana sıçradı!

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tarım arazilerinde başlayan ve hızla çevredeki ormanlık alana sıçrayan anız yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının geniş bir alana yayılmaması için havadan ve karadan yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Anız yangını ormanı tehdit ediyor

Yangın, Aslanapa ilçesine bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda başlayan yangın, bölgedeki doğal hayatı tehdit etmeye başladı.

Ekipler seferber oldu

Yangının büyümesi üzerine vatandaşların ihbarı ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangına hem karadan hem havadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.