Teknik direktörlük koltuğuna eski teknik direktörü Şenol Güneş'i getirerek taraftarları mutlu eden Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Simon Banza'nın Trabzonspor'a katılmasından sonra alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Bordo mavililer Gent forması giyen ve bu sene Ocak ayında Lyon'a 15 milyon Euro karşılığında transfer olan Gift Orban'a talip oldu.

Bordo mavili ekip 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yaptığı iddia edildi. Lyon ise bu teklifi ilk etapta reddederken teklifin yükseltilmesini talep etmişti. Trabzonspor yetkilileri bugün tekrardan yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Satın alma opsiyonunu yükseltip yeni bir teklif yapmayı planlayan bordo mavililer olumlu yanıt gelmesi halinde yıldız futbolcuyu Trabzonspor'a getirmeyi hedefliyor. Hem sol önde hem forvet pozisyonunda görev yapabilen Nijeryalı futbolcu için kesenin ağzını açacak.