Kütahya'da bulunan Sera AVM'deki alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayında, 7 bin 340 TL değerindeki viski ve votka ürünleri çalındı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

5 kişi gözaltına alındı

Çalıntı alkol ürünleriyle ilgili olarak Y.Ş. (23), E.A. (21), E.V.Ş. (21), M.A. (21) ve S.Ş. (21) isimli 5 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ş., E.A., E.V.Ş. ve M.A., tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

S.Ş., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.