Kütahya’da ilk kez düzenlenen Minikler Açık Hava Taekwondo Turnuvası, hem organizasyon yapısıyla hem de katılım oranıyla dikkat çekti. 8 farklı kategoride toplam 65 sporcunun mücadele ettiği turnuva, kentin spor yaşamında yeni bir sayfa açtı. Açık havada gerçekleştirilen organizasyon, sporculara ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Sporla büyüyen nesiller için önemli adım

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Taekwondo Kütahya İl Temsilcisi Fatih Akbunar, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora kazandırmanın en büyük amaçları olduğunu vurguladı. "Öncelikli hedefimiz, milli takım seviyesinde sporcular yetiştirmek. Ancak en temel gayemiz, çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazandırmak" diyen Akbunar, organizasyonun açık havada yapılmasının da bu anlamda özel bir deneyim sunmak amacıyla planlandığını söyledi.

Akbunar, Ağustos ayında Kütahya’nın tarihi değeri Aizanoi Antik Kenti’nde 10-15 şehirden sporcuların katılacağı yeni bir açık hava turnuvası planladıklarını da duyurdu. Yaklaşık 300-350 sporcunun katılımının beklendiği bu organizasyonla, "tarihle sporu buluşturmayı" hedeflediklerini belirtti.

Kütahya'da Taekwondo gelişiyor

Kütahya’da Taekwondo branşına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Akbunar, göreve geldiklerinden bu yana sporcu sayısının 300’den 408’e, hakem sayısının ise 5’ten 20’ye çıktığını kaydetti. Ayrıca antrenör sayısının da 9-10 seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi.

Akbunar, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen Taekwondo Federasyonu Başkanı Bari Tanrıkulu, Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük’e teşekkür ederek, Kütahya’da spora olan ilginin artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti.