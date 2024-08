Girişimci Kamil Can, 8 yıl önce bacanağının önerisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle kıraç arazisinde lavanta ekimine başladı. 5 dönümlük arazisinde lavanta yetiştiren Can, lavantanın buğdaya kıyasla daha yüksek getirisi olduğunu belirtti. Lavanta bitkisinin bakımının kolay olduğunu ve susuzluğa dayanıklı olduğunu söyleyen Can, "Lavantanın hasadını Temmuz sonu veya Ağustos başında yapıyorum. Geçen yıl kilosunu 45 TL’den sattım. Bu yıl fiyat henüz belirlenmedi," dedi.

Ekonomisine katkı sağlıyor

Lavanta, Kamil Can’ın üretiminde sadece çay olarak değil, aynı zamanda sabun, deterjan ve kozmetik ürünlerde de kullanılıyor. Can, lavanta üretimi sayesinde hem ekonomik olarak daha iyi bir kazanç sağladığını hem de çeşitli ürünler elde ederek çeşitli alanlarda değerlendirdiğini ifade etti.