Kütahya'nın Domaniç ilçesi Güney köyünde piknikçiler ve muhtar arasında çıkan arbededen sonra köylüler, “Köyde piknikçi istemiyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.

Köy halkını toplayarak gazetecilere demeç veren Güney Köyü Muhtarı Saffet Aydın, “Mera alanımızdı piknikçilerin istilasına uğradı. Köylü çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti. Bizde önceki valimizin tavsiyesi ile bir dernek kurup piknikçilerden makbuz karşılığı 50'şer lira temizlik parası toplamaya başladık. Geçtiğimiz hafta sonu yine böyle tahsilat yaparken bir genç itiraz etti. Sonra tartışma büyüdü. Kafama taş atıldı. Olayı gören duyan köylülerde kavgaya karışınca olaylar çok büyüdü” dedi.

Köylüler piknikçiler için mescit, tuvalet gibi imkânları sağladıklarını, burada bugüne kadar gelen piknikçilere misafir gibi baktıklarını, ancak son dönemlerde hat safhaya ulaşan, yüksek ses, çevre kirliliği, içki tüketimi, fuhuş, ağaçların zarar görmesi gibi sebeplerden dolayı artık alanda piknikçi istemediklerini belirttiler.

“Yıllardır çalmadık kapı bırakmadık”

Köyde bahçelere gidemediklerini anlatan kadınlar, “Meyve ve sebzelerimiz çalınıyor, meyve ağaçlarımız, bahçe kapılarımız odun için kırılıyor. Bir de son zamanlarda bahçelerimizde içki alıyorlar” dedi.

Köyün yaşlılarından Süleyman Koçyiğit, “Kendi bahçeme gittim iki adamla karşılaştım. Siz buraya nasıl girersiniz dedim adamlar beni dövdü” ifadelerini kullandı.

Köylüler, “Yıllardır çalmadık kapı bırakmadık, çare aradık, devletten bir destek alamadık. Sonunda olan oldu arbede yaşandı. Önlem alınmazsa daha da kötü şeyler olacak” diyen köyün eski muhtarları ve köylüler yetkililerden destek istedi.

“Hayvanlarımızı kendi köyümüzde meraya indiremiyoruz”

Domaniç Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve köy halkından Nevzat Baş, “Burası bizim mera alanımızdı. Artık hayvanlarımızı kendi köyümüzde meraya indiremiyor, dereden sulayamıyoruz. Köpeklerimize et verdikleri için, köpekler hayvana bakmaz oldu. Yılları içinde 50-60 koyunumu bu yüzden kurda kaptırdım. Hayvanla köye gelirken toz yapıyorsunuz diye sataşıyorlar” diye konuştu.