Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Çaldibi köyü yakınlarındaki ormanlık alana düşen yıldırımın neden olduğu yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar yangını ihbar etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çaldibi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, şiddetli bir yıldırım düşüşü sonucu yangın başladı. Yıldırımın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve bölgeden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşlar, durumun farkına vararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alındı

Yangının hızla büyümesi üzerine, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Balıköy arazözleri ile birlikte olay yerine sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına etkin bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin, yangının etkilediği alanı tamamen güvence altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Yangının nedeni olarak yıldırım düşmesi tespit edilirken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.