Okul Müdürü Halil Ceryan, Müdür Yardımcısı Halil Akgün ve yardımcı hizmetler personeli İsa Arıkan, okulun deforme olmuş sıralarını ve diğer ihtiyaçlarını titizlikle yenileyerek eğitime hazırlık sürecini başarıyla yürüttüler. Bu süreçte, okulun sıralarını zımpara, vernik ve tamirat işlemleriyle yenileyen ekip, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirerek okulun masraflarını önemli ölçüde azalttı.

Okul Müdürü Halil Ceryan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaz tatilinde boş durmadık. Deforme olmuş sıralarımızın yenilenmesi ve okulun genel bakımının yapılması, öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak adına çok önemliydi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fırdan İlk-Ortaokulu olarak yeni eğitim öğretim yılına temiz ve düzenli bir ortamda başlamak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.