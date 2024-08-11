Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi Köyü'nde ekmek fırınında başlayan ve kısa sürede ahıra ve samanlığa sıçrayan yangında, 14 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi Köyü, dün gece saatlerinde çıkan korkunç bir yangınla sarsıldı. Alınan bilgilere göre, bir ekmek fırınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yakındaki ahır ve samanlığı alevler içinde bıraktı. Aslanapa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için hızla olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü ve bu süreçte 16 kişilik Arama Kurtarma Kütahya ekibi de itfaiyecilere destek verdi.

Fırın, ahır ve samanlık küle döndü

Ancak tüm çabalara rağmen, yangın sonucunda ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının ardından fırın, ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.