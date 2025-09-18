Kütahya DKMP Şefi Selman Ertaş, konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek “Mavi Vatan: Orman” başlıklı sunum yaptı. Eğitimde, ormanların önemi, sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı ve korunan alanlar konularına değinildi.

Eğitime öğrencilerin yanı sıra Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, Okul Müdür Yardımcısı Ethem Erdoğan ve öğretmenler de katılarak destek verdi. Program, gençlerin çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamın korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi.

DKMP yetkilileri, benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirterek, öğrencilerin doğa ve çevre konularında bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti.