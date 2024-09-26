Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, 24 Eylül sabah saatlerinde Domaniç'te gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ali G. yönetimindeki otomobil, benzin almak için dönüş yaptığı esnada, İnegöl’den Domaniç’e seyir halinde olan M.T. (60) idaresindeki işçi servisi ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Ali G. ile yolcuları Şerife G., Tuğba G., Elfin Ö. ve Ayşe B. yaralanırken, servis otobüsünde ise Zehra Ş., Aygül Y., Cennet C., Emine K. ve Murat K. yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Domaniç Belediyesine ait kurtarma aracı ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar, Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Kazanın ardından, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.