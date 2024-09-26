İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Omya Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen “Dünya Temizlik Günü” etkinliğinde çevre bilinci vurgulandı. Etkinliğe Mopak Meslek Lisesi’nden öğrenciler ve Omya çalışanları katıldı.

Çevre temizliğine ve sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 40 Mopak Meslek Lisesi öğrencisi ve 30’a yakın Omya Madencilik personeli katıldı. Katılımcılar, çevreye olan duyarlılığı artırmak ve toplumda çevre bilincini pekiştirmek amacıyla bir araya geldi. Etkinliğin başında Dünya Temizlik Günü’nün önemi hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak çevre temizliğinin önemi vurgulandı.

Sigara izmaritleri ve plastik atıklar temizlendi

Katılımcılar, çevre temizliği çalışmaları kapsamında bölgedeki çöpleri topladı. Çalışmalarda özellikle yerlerde biriken sigara izmaritleri, plastik şişeler, evsel atıklar ve diğer çevre kirliliğine neden olan unsurlar özenle temizlendi. Bu sayede, çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğine dair somut bir adım atılmış oldu.

Etkinlik öğle yemeği ile son buldu

Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar, temiz bir çevre için verdikleri çabanın gururunu yaşarken hatıra fotoğrafları çektirdi. Günün anısına yapılan çekimlerin ardından katılımcılar için düzenlenen öğle yemeği ile program sona erdi.