Olay, Murat Dağı yolu üzerindeki Gümüşlü köyü yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Karaağaç köyünden Gediz’e doğru seyir halinde olan M.Ö. (82) idaresindeki hafif ticari araç ile Gökler beldesine giden B.G. (20) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan yolcu Ü.Ö. ve diğer aracın sürücüsü B.G., Gediz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı ve Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ü.Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer sürücü B.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.