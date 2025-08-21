Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş’tan (65) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısı açıldığında, iki kardeşin cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edildi.

Olay yerinde polis ve savcının detaylı inceleme yaptığı öğrenilirken, kardeşlerin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.