Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık yüz at, çeşitli kategorilerde mücadele etti. Yarışlar, 3'lü, 4'lü, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı, Baş, İthal A ve İthal B olmak üzere birçok kategoride düzenlendi. Yarışmalar sırasında büyük bir heyecan yaşandı ve dereceye giren at sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Katılımcılar ve Konuklar

Etkinliğe, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Kütahya Germiyan Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Niyazi Yayvu ve Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu da etkinlikte yer aldı.

Birincilik Heyecanı

Yarışlara İkibey At Çiftliği'ni temsilen katılan Süleyman Muslu ve Eren Uzun, dört nalda birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Süleyman Muslu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Geleneksel Atlı Spor Dallarının düzenlemiş olduğu 17. Kütahya Yarışlarında İkibey At Çiftliği olarak iki atımızla birincilik elde ettik. Ata sporlarımızı yeni nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla bu tür faaliyetlerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Sonuç ve Gelecek

Geleneksel Rahvan At Yarışları, Kütahya'nın atçılık kültürünü yaşatmaya ve tanıtmaya devam ederken, bu tür etkinliklerin hem bölge halkı hem de katılımcılar için önemli bir buluşma noktası oluşturmaya devam edeceği ifade edildi. Yarışlar, Kütahya'nın zengin spor mirasını ve toplumsal bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.