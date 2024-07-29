Kütahya’da hayali daire satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 gün önce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin toplam 154 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. 39 suç kaydı bulunan M.E. (32), 19 suç kaydı bulunan H.E. (35), 35 suç kaydı bulunan M.E. (48), 47 suç kaydı bulunan M.Ö. (24), 4 suç kaydı bulunan M.Ö.Y. (36), 3 suç kaydı bulunan E.İ.K. (24) ve Ö.V.Ç. (42) isimli zanlıların emniyetteki sorgulamaları devam ediyor.

Eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.