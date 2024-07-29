Dil ve konuşma problemleri neden artıyor?

Türkiye’de çocuklarda dil ve konuşma problemleri konusunda farkındalık artmışken, hasta sayısındaki yükselme ebeveynler arasında endişe yaratıyor. Uzmanlar, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bu sorunlarda rol oynadığını belirtiyor. Trabzon Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Melda Nisan Şahin, ailelerin erken müdahale için bir an önce dil ve konuşma terapistine başvurmalarını tavsiye ediyor.

Genetik ve çevresel faktörler: Riskler ve uyarılar

Konuşma problemlerinin genetik yatkınlıkla ilişkilendirildiğini vurgulayan Şahin, “Ailede konuşma problemleri veya nörolojik hastalık öyküsü varsa çocuklarda bu tür sorunlar daha yaygın olabilir. Risk grubundaki çocukların gelişim sürecinin dikkatle izlenmesi önemlidir” diyor.

Eğitim ve farkındalık artışı şart

Son 10 yılda Türkiye’de dil ve konuşma terapisi bölümlerinin sayısının iki üniversiteden 24’e çıkması, bu alandaki farkındalığın ve eğitim olanaklarının arttığını gösteriyor. Şahin, “2013’te iki üniversitede vardı, şimdi 24 üniversitede var. Bu durum, dil ve konuşma terapisi konusunda artan ilgi ve ihtiyacı yansıtıyor” şeklinde belirtiyor.

Ailelerin rolü ve terapi süreci

Ailelerin terapi sürecine katılımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, “Terapistler ile ailelerin işbirliği, çocukların süreçte daha iyi desteklenmesini sağlar. Ailelerin çocuklarını rahatlatıcı bir şekilde bilgilendirmesi ve terapiye uyum sağlaması çok önemlidir” diyor.

Çözüm oranı ve erken müdahalenin önemi

Şahin, dil ve konuşma problemlerinde erken müdahalenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. “Bazı bozukluklarda erken tedavi ile başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Özellikle otizm veya zihin engelli durumlar gibi ikincil dil bozukluklarında uzun vadeli bir eğitim süreci gerekmektedir” diyor.

Farkındalık artışı ve hasta sayısındaki yükselme

Türkiye genelinde hem hasta sayısının hem de farkındalığın arttığını belirten Şahin, “Öğretmenler ve veliler artık daha bilinçli. Gelişim problemleri erken fark ediliyor ve Dil ve Konuşma Terapisti’ne ulaşmak daha kolay hale geliyor” şeklinde konuşuyor.