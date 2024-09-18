Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'nde, hekimlerin toplumsal sorumluluğuna dikkat çeken "Hekimin Toplumsal Sorumluluğu: İyi Hekimlik" paneli düzenlendi. Hekim Sinan Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Emel Koçak, akademik ve idari personel ile çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi katıldı.

Tıp öğrencilerine önemli mesajlar

Panelin açılış konuşmasını yapan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, tıp fakültesini kazanmanın büyük bir başarı olduğunu belirterek öğrencilere hitap etti. Türkiye'nin sağlık temalı devlet üniversitesi KSBÜ'yü tercih eden öğrencileri tebrik eden Tekin, "Artık Türkiye genelinde bulunan bir buçuk milyonluk sağlık ailesinin bir parçasısınız. Allah, başarılı ve sağlıklı bir kariyer nasip etsin" dedi. Tekin ayrıca Kütahya ve KSBÜ'nün sağlık alanındaki özelliklerine de değindi.

Yeni öğrenciler için farkındalık paneli

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Emel Koçak, yeni öğrencileri selamlayarak fakülte hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin mesleki eğitimlerine başlamadan önce farkındalık kazanmaları açısından düzenlenen panelde, öğretim üyeleri Prof. Dr. İnci Arıkan ve Doç. Dr. Yasemin Kurtoğlu da sunumlar yaparak, tıp etiği ve iyi hekimlik kavramları üzerine bilgilendirme sundular.

Panelde, iyi hekimlik uygulamalarının sağlık alanındaki önemine ve hekimlerin toplumsal sorumluluklarına dikkat çekildi.