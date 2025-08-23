Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), Çin Halk Cumhuriyeti heyetini Ankara’daki genel merkezinde ağırladı. Görüşmede, Türkiye ile Çin’in tarihî İpek Yolu’ndan günümüze uzanan kadim bağları ve ticari ilişkiler ele alındı. Taraflar, sağlık turizmi ve medikal yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirme kararı aldı.

Ortak projeler ve etkinlikler planlandı

Toplantıda, Türkiye-Çin dostluğunun güçlendirilmesi, sağlık turizmi, medikal yatırımlar ve kültürel diplomasi ekseninde yeni projelerin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Üniversiteler, araştırma kurumları ve sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar yapılması, 2025 yılı etkinlikleri kapsamında organizasyonlar düzenlenmesi kararlaştırıldı. Çin heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı’nın katılacağı resmi etkinlikler kapsamında SATKOF’u Çin’e davet etti.

Dragon Boat Year kapsamında ilk adımlar atıldı

Toplantıda ayrıca haziran ayında kutlanacak Dragon Boat Year etkinlikleri çerçevesinde "Sağlık Yılı" projelerinin geliştirilmesi için ilk adımlar atıldı. Bu kapsamda iki ülke arasında sağlık ve turizm alanında somut iş birlikleri planlanıyor.

SATKOF Genel Başkanı projeleri anlattı

Görüşmenin ardından açıklama yapan SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, "Türkiye ile Çin arasında sağlık diplomasisi alanında kurulan bu köprü, yalnızca iki ülkenin değil, bölgesel ve küresel iş birliklerinin de önünü açacaktır. Kadim kültürel bağlarımızı sağlık ve turizm alanındaki ortak vizyonla birleştirerek yeni projelere imza atacağız" dedi.