Germiyan Konağı’nda düzenlenen bu anlamlı etkinliğe, Kütahya’nın farklı mahallelerinden çok sayıda kadın katıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, programın önemine vurgu yaparak, bu manevi buluşmaya katılan tüm kadınlara teşekkür etti. Balcı, “AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Mevlid Kandili programımıza, Kütahya’nın her köşesinden gelen ve bizi yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Katılamayan ancak dualarıyla destek verenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlığa sevgiyi, muhabbeti ve vicdanı öğreten yüce Peygamberimizin doğumunu müjdeleyen bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, dünya genelindeki İslam coğrafyasına da değinen Balcı, “Başta Filistin, Doğu Türkistan, Arakan ve diğer mazlum coğrafyaların barışa ve huzura kavuşması için bu gece edilen duaların vesile olmasını temenni ediyorum,” dedi.

Yoğun ilgi gören bu programda, Mevlid Kandili’nin anlamı ve önemi vurgulanırken, kadınlar arasında güçlü bir manevi bağ kuruldu.