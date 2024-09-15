Tekirdağ'da yaşanan Sıla bebek cinsel istismarı olayında yeni ve daha da yürek burkan detaylar ortaya çıktı. Daha önce 2 yaşındaki bebeğin vücudunda morluklar ve beyin kanaması tespit edilmişti. Ancak yapılan detaylı incelemeler sonucu, Sıla bebeğin vücudunda tam 42 adet diş izi olduğu belirlendi. Bu korkunç bulgu, bebeğin maruz kaldığı şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Peki bu olayda neler yaşandı?

Sıla'nın annesi, bebeğini "uyanmıyor" diyerek hastaneye getirmişti. Ancak yapılan muayenede bebeğin vücudunda şiddet izleri olduğu ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Yapılan detaylı incelemeler sonucu, Sıla'nın cinsel istismara uğradığı da ortaya çıktı.

Olayla ilgili anne, bebeğin annesi ile birlikte yaşadığı kişi ve komşuları gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

En son yapılan incelemelerde, Sıla'nın vücudunda 42 adet diş izi olduğu tespit edildi. Bu izlerin 3 ve 10 günlük olduğu belirtildi.

Sıla'nın durumu stabil

Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla'nın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Ancak yaşananlar, toplumda büyük bir infiale neden oldu.

Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı'ndan açıklama

Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Sıla'nın sonuna kadar yanında olacaklarını belirtti. Gürcün, böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Adli makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle çalışıyor.