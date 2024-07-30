Kütahya'da iki gündür kayıp olan 79 yaşındaki zihinsel engelli Nuri Savaş, vatandaşların ihbarı üzerine inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda baygın halde bulundu.

Mehmet Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında vatandaşların hareketsiz halde yatan bir kişi gördüklerine dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ekipler hızla olay yerine intikal etti.

Olay yerine ulaşan ekipler, inşaatın asansör boşluğunda baygın vaziyette yatan kişinin iki gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Nuri Savaş olduğunu belirledi. Zihinsel engelli olan yaşlı adam, bulunduğu yerden çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

İlk müdahalenin ardından Nuri Savaş, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Savaş'ın sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.