Açılış törenine Kütahya İl Müftülüğü, Kütahya AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Kevser Camii, Kütahya İl Müftülüğü koordinatörlüğünde yapılan ve inşaatı 2016 yılında merhum Yakup Sever tarafından başlatılan cami, 850 kişilik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Camii bünyesinde ayrıca iki sınıflık bir Kur'an Kursu da hizmete sunuldu.

Camiinin yapım süreci anlatıldı

Törene Kütahya AK Parti milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Kevser Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Acar, caminin yapım sürecini ve kapasitesini detaylı bir şekilde anlattı.

Açılışta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Müezzin Kayyımı Selman Kızmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık’ın yaptığı dua ile Kevser Camii resmi olarak ibadete açıldı. Açılış töreni, caminin topluma hayırlı olması temennileriyle sona erdi.